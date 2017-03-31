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شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

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شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لعبد الله، ابن الفنان الكبير ، وهو في أحد الملاهي الليلية خارج وبرفقته صديقاته الأجنبيات.

 
وظهر "عبد الله" والفتاة تعانقه، ما أثار ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءلوا إذا كانت تلك الفتاة حبيبة عبد الله أم لا.
 
جدير بالذكر أن عبد الله قرر التوقف عن متابعة حساب والده عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعد الشائعات التي لاحقت الهضبة بأنه على علاقة بالفنانة دينا الشربيني، وانتشار خبر انفصال والديه.
 
شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي
 
المصدر : صدى البلد

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