أخبار عاجلة

كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

البيت الأبيض: ترامب سيتعامل مع ملف حقوق الإنسان المصري بطريقة مختلفة

Google+ Print
البيت الأبيض: ترامب سيتعامل مع ملف حقوق الإنسان المصري بطريقة مختلفة البيت الأبيض: ترامب سيتعامل مع ملف حقوق الإنسان المصري بطريقة مختلفة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد سيسعى لإعادة بناء العلاقات مع أثناء اجتماعه الإثنين المقبل مع الرئيس عبد الفتاح ، مع التركيز على القضايا الأمنية والمساعدات العسكرية.

وأبلغ المسؤول، الصحفيين "إنه يريد استغلال زيارة الرئيس السيسي لتأسيس بداية جديدة للعلاقات الثنائية وتعزيز الصلات القوية التي أقامها الرئيسان عندما اجتمعا أول مرة في نيويورك في سبتمبر الماضي".

ومصر حليف وثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ وقت طويل وتتلقى مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويًا.

لكن العلاقات بين البلدين توترت عندما وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما انتقادات إلى السيسي لشنه حملة على جماعة الإخوان المسلمين أقدم جماعة إسلامية في مصر.

وأوقف أوباما لبعض الوقت المساعدات إلى مصر بعد أن تولّى السيسي إدارة البلاد في 2014.

وقال مسؤول البيت الأبيض، إنّ إدارة ترامب تعتزم التعامل مع المخاوف بشأن حقوق الإنسان بطريقة مختلفة.

وأضاف قائلًا "نهجنا هو تناول مثل هذه القضايا الحساسة بطريقة غير علنية وأكثر حذرا. نعتقد أنها الطريقة الأكثر فعالية لدفع تلك القضايا إلى نتيجة إيجابية."

شاهد أيضا

وقال البيت الأبيض إن علاقة ترامب مع السيسي، شهدت بداية جيدة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية أثناء اجتماع في نيويورك في سبتمبر، عندما كان ترامب مرشح الحزب الجمهوري.

وقال المسؤول إن ترامب يؤيد نهج السيسي في مكافحة الإرهاب الذي يشمل الجهود العسكرية والسياسية كليهما ومساعيه لإصلاح مصر ودعوات السيسي إلى "إصلاح وتطوير الخطاب الإسلامي".

وعندما سُئل عما إذا كان البيت الأبيض سيعلن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، فقال إنّ ترامب مهتم بسماع آراء السيسي أثناء الاجتماع.

وأضاف قائلا "نحن، إلى جانب عدد من الدول، لدينا بعض المخاوف بشأن أنشطة متعددة مارستها (جماعة) الإخوان المسلمين في المنطقة".

وتأتي زيارة السيسي بينما اقترحت إدارة ترامب تخفيضات واسعة في المساعدات الخارجية الأمريكية لم يتم حتى الآن تحديد تفاصيلها.

ويتوقع البيت الأبيض أن المساعدات إلى مصر ستستمر لكنه لم يقدم أي تفاصيل يوم الجمعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض