فيديو.. والد طفلة أبو الريش: قالوا لي ارمي بنتك في ملجأ

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال حسن محمد حسن، والد الطفلة "هدية" التي تعرضت لإهمال طبي شديد خلال علاجها بمستشفى أبو الريش: "قالولي ارمي بنتك في ملجأ".

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة": "ابنتي حاليًا في مستشفى قصر عيني أسيوط وتعاني من تضخم الكبد والطحال ولديها شلل تام في أطرافها الأربعة"، مشيرًا إلى أن مستشفى أبوالريش رفضت استقبال وعلاج ابنته.

شاهد أيضا

ومن جانبه، علق المستشار أحمد عراقي، مدير مركز معلومات هيئة النيابة الإدارية، على حالة الطفلة "هدية" قائلا: "لن ننتظر الإذن لإنقاذها"، موضحًا أنه سيتم إحالة الواقعة للتحقيق فورًا.





