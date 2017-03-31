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فيديو.. والد طفلة أبو الريش: قالوا لي ارمي بنتك في ملجأ

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فيديو.. والد طفلة أبو الريش: قالوا لي ارمي بنتك في ملجأ فيديو.. والد طفلة أبو الريش: قالوا لي ارمي بنتك في ملجأ

التحرير

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قال حسن محمد حسن، والد الطفلة "هدية" التي تعرضت لإهمال طبي شديد خلال علاجها بمستشفى أبو الريش: "قالولي ارمي بنتك في ملجأ".

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة": "ابنتي حاليًا في مستشفى قصر عيني أسيوط وتعاني من تضخم الكبد والطحال ولديها شلل تام في أطرافها الأربعة"، مشيرًا إلى أن مستشفى أبوالريش رفضت استقبال وعلاج ابنته.

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ومن جانبه، علق المستشار أحمد عراقي، مدير مركز معلومات هيئة النيابة الإدارية، على حالة الطفلة "هدية" قائلا: "لن ننتظر الإذن لإنقاذها"، موضحًا أنه سيتم إحالة الواقعة للتحقيق فورًا. 
 


 

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التحرير

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