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فيديو.. أمين عن التحرش بفتاة الزقازيق: الواحد بدأ يخاف على نفسه

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فيديو.. أمين عن التحرش بفتاة الزقازيق: الواحد بدأ يخاف على نفسه فيديو.. أمين عن التحرش بفتاة الزقازيق: الواحد بدأ يخاف على نفسه

التحرير

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استنكر الإعلامي تامر أمين، واقعة التحرش بفتاة الزقازيق :"كنت فاكر اللمة دي بتاعت واحد بيوزع لحمه وفعلا طلعوا بيوزعوا لحمة البنت، الواحد هيخاف على نفسه في البلد دي".

وأضاف أمين، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة": "طالما الشارع بالمنظر ده متسبوش بناتكم لوحدهم، لحد ما الناس تتربى، بعد كده الواحد مش هيخاف على بناته بس ده يخاف على نفسه كمان".

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وتابع: "التعليم والتربية والخطاب الديني مش نافعين، أنهي خطاب ديني يخلي شباب يستبيح عرض ست بالشكل ده ويتلموا حوالين بنت بالشكل ده والنهارده يصحوا الصبح يتوضوا وينزلوا يصلوا الجمعة عادي، صليتوا الجمعة النهارده وإنتوا لسه عاملين اغتصاب بالليل، متخيلين البنت اللي قعدت ساعة كاملة مستخبية في كافتريا من وحوش واقفين بره، البنت دي ممكن تنزل الشارع بعد كده؟".

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التحرير

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