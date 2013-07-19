الحلقة التاسعة من "توالي الليل": "ناصر" يطلق "شريفة".. و"فيصل" يتقرب من "مريم"

كتب : محمد صبري الخميس 18-07-2013 23:47

في الحلقة التاسعة من مسلسل "توالي الليل"، تسرق الخادمة ساعة "شريفة" من حجرتها وتعطيها لـ"بيبي"، وترتدي "بيبي" الساعة أثناء محادثتها لـ"شريفة" بالمحكمة لتزيد غضبها من "ناصر".

وتنتظر "شريفة" ناصر بعد العمل وتتشاجر معه وتطلب الطلاق، وبعد جدال طويل وانفعال الطرفين يطلق "ناصر" "شريفة".

ويرى "خليفة" شخصا مجهولا في حجرته يحاول قتله، وعندما يحاول "خليفة" الإمساك به يفر هاربا، وبعدها يتضح أن هذا الشخص هو "بسام".

ويشعل "خليفة" النار في غرفته وتشتد النيران بها، ويهرع إليه جميع من بالمنزل لمساعدته، وتقرر "سعاد" أن ينتقل معها إلى غرفتها.

فيما يذهب "يوسف" بالقارب ليلا إلى البحر مع صديقه، ويتسبب الثقب الذي أحدثه "بسام" سابقاً في غرق القارب، وفي الصباح يجد "يوسف" نفسه ملقى على الشاطئ ولا يجد صديقه.

من ناحية أخرى، يستمر "فيصل" في محاولات التقرب من "مريم" بانتظارها خارج المعهد، ويذهب إلى منزلها ويقطع سلكا ما في سيارتها ثم يرحل.

يذكر أن مسلسل "توالي الليل" دراما اجتماعية تسلط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية كالصراع بين أفراد العائلة الواحدة من أجل المصالح الشخصية، والعنوسة، وإساءة بعض أولياء الأمور في استخدام حق الوصاية على الأبناء.

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي وإخراج علي العلي وبطولة سعد الفرج، أسمهان توفيق، حمد العماني، هبة الدري، صمود، حمد أشكناني، عبير الجندي، نور وعبدالله الطراروة، غدير صقر.