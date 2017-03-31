فيديو.. تامر عبد المنعم: الإخواني لا يختلف عن «الشاذ جنسيًا»

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قال الفنان تامر عبد المنعم، إن الإخواني لا يختلف عن "الشاذ جنسيا"، مشيرًا إلى أنه في كثير من الأحيان يجد نفسه أمام حالة تطابق مذهلة بين التركيبة النفسية للعنصر الإخواني والشخص "الشاذ جنسيًا".

وأوضح عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "العاصمة"، أن الإخواني منذ الصبا وهو في غفلة من الأهل وكلاهما يستدرج إلى عالم مجهول ليبدأ الخضوع لعملية تغيير لفطرته السوية، مشددًا على أن الإخواني يتعرض لعملية اغتصاب قهرية لعقله ووجدانه تجعل منه "مسخًا إنسانيًا" وبمرور الزمن تنعكس هذه العميلة النفسية على سلوكه المعلن.

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وتابع: "الإخواني يتميز بسمت إخواني لا يمكن أن تخطؤه العين الفاحصة"، موضحًا أن الإخواني المستمر في صفوف التنظيم فقد السيطرة على عقله تمامًا فلم يعد قادرًا على مغادرة تنظيمه ولَم تعد تردعه المواجهه الأمنية.