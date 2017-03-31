أخبار عاجلة

كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو.. تامر عبد المنعم: الإخواني لا يختلف عن «الشاذ جنسيًا»

Google+ Print
فيديو.. تامر عبد المنعم: الإخواني لا يختلف عن «الشاذ جنسيًا» فيديو.. تامر عبد المنعم: الإخواني لا يختلف عن «الشاذ جنسيًا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الفنان تامر عبد المنعم، إن الإخواني لا يختلف عن "الشاذ جنسيا"، مشيرًا إلى أنه في كثير من الأحيان يجد نفسه أمام حالة تطابق مذهلة بين التركيبة النفسية للعنصر الإخواني والشخص "الشاذ جنسيًا".

وأوضح عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "العاصمة"، أن الإخواني منذ الصبا وهو في غفلة من الأهل وكلاهما يستدرج إلى عالم مجهول ليبدأ الخضوع لعملية تغيير لفطرته السوية، مشددًا على أن الإخواني يتعرض لعملية اغتصاب قهرية لعقله ووجدانه تجعل منه "مسخًا إنسانيًا" وبمرور الزمن تنعكس هذه العميلة النفسية على سلوكه المعلن.

شاهد أيضا

وتابع: "الإخواني يتميز بسمت إخواني لا يمكن أن تخطؤه العين الفاحصة"، موضحًا أن الإخواني المستمر في صفوف التنظيم فقد السيطرة على عقله تمامًا فلم يعد قادرًا على مغادرة تنظيمه ولَم تعد تردعه المواجهه الأمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا