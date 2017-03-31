عمومية الزمالك ترفض «الانسحاب».. ومرتضى: «ورحمة أمي ما هلعب المؤجلات»

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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الاستمرار في مسابقة الدوري العام، بعد قرار الجمعية العمومية للنادي.

وقال منصور: "قررت الجمعية العمومية استكمال مسابقة الدوري.. ولكن إن عدتم عدنا واتحاد الكرة رأى العين الحمراء من الزمالك".

وتابع: "كرة أحمد سامي أثرت في بطولة بأكملها وليست مباراة فقط، لن أسمح وأكررها بأن أصرف ملايين كل موسم ويضيع مجهودي بسبب حكم أعمى".

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وأردف: "لن نلعب أي مباراة يحكمها جهاد جريشة أو إبراهيم نور الدين ومحمود البنا وسننسحب فورا".

واختتم: "ورحمة أمي ما هلعب مؤجلاتي يا محمود يا طاهر عشان قولت مش هتلعب مؤجلاتك غير لما إحنا نلعب".