«مدحت شلبي وعضوية بـ 140 ألف».. 10 قرارت لعمومية الزمالك

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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرارات الجمعية العمومية، وجاءت كالتالي:

- موافقة على التصديق على محضر الاجتماع السابق.

- موافقة على اعتماد الميزانية.

- موافقة على عدم زيادة راتب مراقب الحسابات.

- موافقة على حصول المدير التنفيذي على راتب 8 آلاف جنيه.

- العضوية العادية ستصبح بـ100 ألف جنيه بدلاً من 60 ألفا، وذلك لمن يملك مؤهل عالي.

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- العضوية لأي فرد لا يحمل مؤهل، ستصبح 140 ألف جنيه.

- موافقة على أن يوقع المجلس على عقود تمتد لما بعد فترته الرئاسية.

- موافقة على مشاركة النادي في مسابقات المحترفين.

- موافقة غرامة على الأعضاء المتأخرين في سداد الاشتراكات.

- فسخ التعاقد مع شركة بيرنزنتيشن إذا تم التعامل مع محمد شبانة ومدحت شلبي وطارق الأدور وأحمد سليمان وأحمد حسن.