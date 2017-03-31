أخبار عاجلة

كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«مدحت شلبي وعضوية بـ 140 ألف».. 10 قرارت لعمومية الزمالك

Google+ Print
«مدحت شلبي وعضوية بـ 140 ألف».. 10 قرارت لعمومية الزمالك «مدحت شلبي وعضوية بـ 140 ألف».. 10 قرارت لعمومية الزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرارات الجمعية العمومية، وجاءت كالتالي:

- موافقة على التصديق على محضر الاجتماع السابق.

- موافقة على اعتماد الميزانية.

- موافقة على عدم زيادة راتب مراقب الحسابات.

- موافقة على حصول المدير التنفيذي على راتب 8 آلاف جنيه.

- العضوية العادية ستصبح بـ100 ألف جنيه بدلاً من 60 ألفا، وذلك لمن يملك مؤهل عالي.

شاهد أيضا

- العضوية لأي فرد لا يحمل مؤهل، ستصبح 140 ألف جنيه.

- موافقة على أن يوقع المجلس على عقود تمتد لما بعد فترته الرئاسية.

- موافقة على مشاركة النادي في مسابقات المحترفين.

- موافقة غرامة على الأعضاء المتأخرين في سداد الاشتراكات.

- فسخ التعاقد مع شركة بيرنزنتيشن إذا تم التعامل مع محمد شبانة ومدحت شلبي وطارق الأدور وأحمد سليمان وأحمد حسن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
موناكو يفوز على دورتموند بثلاثية في دوري الأبطال

موناكو يفوز على دورتموند بثلاثية في دوري الأبطال

بث مباشر.. «ريال مدريد Vs بايرن ميونيخ» بدوري الأبطال

بث مباشر.. «ريال مدريد Vs بايرن ميونيخ» بدوري الأبطال

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه