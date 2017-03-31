«مدحت شلبي وعضوية بـ 140 ألف».. 10 قرارت لعمومية الزمالك

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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرارات الجمعية العمومية، وجاءت كالتالي:
- موافقة على التصديق على محضر الاجتماع السابق.
- موافقة على اعتماد الميزانية.
- موافقة على عدم زيادة راتب مراقب الحسابات.
- موافقة على حصول المدير التنفيذي على راتب 8 آلاف جنيه.
- العضوية العادية ستصبح بـ100 ألف جنيه بدلاً من 60 ألفا، وذلك لمن يملك مؤهل عالي.
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- العضوية لأي فرد لا يحمل مؤهل، ستصبح 140 ألف جنيه.
- موافقة على أن يوقع المجلس على عقود تمتد لما بعد فترته الرئاسية.
- موافقة على مشاركة النادي في مسابقات المحترفين.
- موافقة غرامة على الأعضاء المتأخرين في سداد الاشتراكات.
- فسخ التعاقد مع شركة بيرنزنتيشن إذا تم التعامل مع محمد شبانة ومدحت شلبي وطارق الأدور وأحمد سليمان وأحمد حسن.