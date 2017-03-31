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يوم اليتيم يمنع أبو ريدة من حضور عمومية الزمالك

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يوم اليتيم يمنع أبو ريدة من حضور عمومية الزمالك يوم اليتيم يمنع أبو ريدة من حضور عمومية الزمالك

التحرير

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حضر المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الحفل الخاص بيوم اليتيم، والذي يقام في محافظة الشرقية، بحضور عدد كبير من نجوم الكرة والمسئولين عن الكرة المصرية.

ومنع حضور أبو ريدة ليوم اليتيم الذي ينظمه العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة من حضور الجمعية العمومية لنادي الزمالك خاصة وأنه ارتبط بالسفر للشرقية منذ عدة أيام.

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كان أبو ريدة زار مقر نادي الزمالك مؤخرا بصحبة مرتضى منصور وشاهد المنشآت الجديدة عقب جلسة جمعته برئيس الزمالك في مكتب المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

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التحرير

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