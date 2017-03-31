بالصور.. 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بـ 600 طن قش بكفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

دفعت قوات الحماية المدنية في مدينة بكفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، بعدد 4 سيارات إطفاء، في محاولة السيطرة على حريق هائل شب في مساحات كبيرة من قش الأرز المشون في منطقة الكوادى ناحية منطقة العلوي بمدخل مدينة فوه.

وقال إبراهيم الفار، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، إن النيران اشتعلت في 600 طن قش أرز، مشونة في منطقة خلاء، على مساحة فدان تقريبًا، جمعها مزارعون تمهيدًا للتصرف فيها، دون وقوع إصابات.

وأضاف أن قوات الحماية المدنية تواصل عملها لإخماد الحريق على مدار 5 ساعات متواصلة منذ تلقي البلاغ، والذي لم تُعرف بعد أسباب نشوبه، فيما جرى الاستعانة بمعدات لوادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، وكذا لوادر الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، للمساعدة في أعمال رفع مخلفات الحريق.

وكان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه تلقى بلاغًا من أهالي بمشاهدتهم اشتعال النيران في مساحات قش الأرز المجمعة بمنطقة الكوادي في مدخل مدينة فوه.

جاري تحرير محضر بالواقعة، لإحالته إلى النيابة للتحقيق.