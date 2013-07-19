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الحلقة السابعة من "بدون ذكر أسماء": "مبسوطة" تدفع مصاريف المستشفى للرئيسة "نعجة".. وعاطف يبدأ عمله الجديد

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الحلقة السابعة من "بدون ذكر أسماء": "مبسوطة" تدفع مصاريف المستشفى للرئيسة "نعجة".. وعاطف يبدأ عمله الجديد الحلقة السابعة من "بدون ذكر أسماء": "مبسوطة" تدفع مصاريف المستشفى للرئيسة "نعجة".. وعاطف يبدأ عمله الجديد

كتب : شاهيستا شريف الخميس 18-07-2013 23:49

في أحداث الحلقة "السابعة" من مسلسل "بدون ذكر أسماء"، يبدأ عاطف عمله مع اللواء الذي فقد بصره في الحرب، وتطلب منه أمه أن يساعد أبيه في عمله على العربة وأن يذهب ويقابل "معتمد" الذي لم يظهر بعد قراءة فاتحته على "نوارة".

ويذهب عاطف ويسأل معتمد عن سبب اختفائه، فيصارحه "معتمد" أن طلبات أخته كثيرة، وأن الشيخ شفيع سيأتي له بشقة 50 مترا ولكنها بعيدة، فترفض نوارة ويحاول أهلها إقناعها بالموافقة.

فيما تأتي "مبسوطة" ببعض المال الذي كانت تخبئه بداخل كرسي "النعجة"، فيعجب رجب بهذه الحركة، وتعد الرئيسة "نعجة" "مبسوطة" بأنها سترد لها مالها إذا خرجت من المستشفى، في حين تذهب الفنانة "نعناعة" للبحث عن "مبسوطة" التي تؤمن أنها تجلب لها الحظ.

ويذهب اللواء مجدي لمقابلة سعيد ويطلب منه أن يشرف على تشطيب مكتب جديد لأنه يأتمنه، وأن هذا الوضع مؤقتا حتى يجد له الوطيفة المناسبة، ولكنه يشترط عليه أن يهاجر أبوه من قريتهم لأن بدأ أن يظهر عليه علامات الغنى وبدأ الناس في تبادل الكلام.

يُذكر أن مسلسل "بدون ذكر أسماء" من بطولة الفنانة روبي، والفنانة حورية فرغلي والفنان أحمد الفيشاوي، والراقصة صفوة، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن.

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