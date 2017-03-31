بالصور- مفيد فوزي يوقع ''حليم'' بحضور فريدة الشوباشي ونبيلة عبيد

كتبت- ندى شريف:

تصوير- محمود أبو ديبة:

وقع الإعلامى مفيد فوزي، اليوم الجمعة، كتابه "حليم... أيام مع العندليب" بجاليرى النيل بالزمالك، بحضور ابنته الإعلامية حنان مفيد فوزي والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، والفنانة نبيلة عبيد، والإعلامية رولا خرسا وبعض من سيدات المجتمع.

من جانبه، قال فوزي إن الفنان الراحل عبدالحليم حافظ "العندليب"، كان الصديق الصدوق له، وأنه لم يسرد إلا الثلث فقط من مواقفهما ويحتفظ بالثلثين من أسرارهما معًا.

مفيد فوزي، مذيع وصحفي مصري ومقدم برنامج "حديث المدينة"، له عدد من المؤلفات منها كتاب "أسماء لامعة" الذي أصدره عام 1974، وضمنه محاوراته لكوكبة من أبرز الشخصيات المصرية، وبعض الشخصيات العربية والأجنبية.