حظك اليوم برج الحوت السبت 1/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح



عاطفياً: تصرّفات غير مبرّرة من الشريك بسبب ردات الفعل التي ظهرت أخيراً منك



صحياً: عليك النهوض باكراً وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل

ابراج مكتوب برج الحوت استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك. المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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