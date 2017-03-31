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حظك اليوم برج الجدي السبت 1/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي السبت 1/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي السبت 1/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطيراً يستحق القلق 

عاطفياً: الضغوط من جانب الشريك قد تؤثر سلباً في العلاقة بينكما، فحاول أن تستدرك الأمور قبل استفحالها إذا كانت العلاقة تعنيك جداً 

صحياً: تناول الحليب كل صباح لأن الكالسيوم ضعيف في جسمك وهو مفيد للعظام

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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