حظك اليوم برج القوس السبت 1/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: إخلاصك المتفاني في العمل يؤدي دوراً حاسماً في تزكية وضعك المهني وترقيتك، وهذا تكون له انطباعات إيجابية متعدّدة



عاطفياً: الغيرة الكبيرة غير المبرّرة من الشريك تسهم في حدة النفور والتباعد بينكما، وقد تكون لها انعكاسات سلبية غير متوقعة



صحياً: يمكنك التخلص من السمنة الزائدة إذا كنت صاحب إرادة قوية وقرارات حاسمة

ابراج مكتوب برج القوس لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك. المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads