الحلقة الثامنة من "خلف الله": نور الشريف يتزوج من شربات.. وتجار الآثار يخطفونها

في الفقرة الأخيرة: أكيد اسم شربات غلط، مطلوب معرفة الاسم الصحيح

كتب : أحمد العميد الخميس 18-07-2013 23:57

في الحلقة الثامنة من مسلسل "خلف الله"، يتزوج خلف الله الذي يقوم بدوره الفنان نور الشريف، من الخادمة شربات التي تقوم بدورها لقاء سويدان، وذلك بعد أن هربا من القرية واستقرا في أخرى بعيدا عن العمدة برعي وأهل القرية، ويستأجر خلف الله محلا ويعمل بائعا للطيور.

يواصل تاجر الآثار البحث عن خلف الله وشربات، ويرسل رجاله إلى القرى المجاورة للعثور عليهما لكنهم يفشلون في مهمتهم، فيعتمد على آخرين يجرون تحريات واسعة حتى يصلون إلى مكانهما، ويخطفون شربات لإجبار خلف الله على العودة معهم وتلبية طلباتهم.

وتزور ياسمين ابنة شقيقة العمدة برعي، خلف الله في المحل الذي يعمل به، بعد أن أبلغها مأمور القسم عنوانه الجديد، وتحاول استعادته مرة ثانية بعد أن طلقها، لكنه يرفض ويفر مسرعا بعد أن شعر بالخوف على شربات.