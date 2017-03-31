حظك اليوم برج العقرب السبت 1/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تتخلص من بعض الارتباك، ولن تنتابك أفكار سلبية، وتتصرف بطريقة جماعية، لكن حذار مخالفة الآراء وإثارة العداوات



عاطفياً: قد تشهد انفراجات عاطفية مفاجئة تدفعك إلى التعلق بالشريك أكثر فأكثر وتوطيد العلاقة بينكما



صحياً: لا تبخل على صحتك بكل ما يعود عليها بالنفع، ولا سيما ممارسة الرياضة المفيدة لها جداً

ابراج مكتوب برج العقرب أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل. المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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