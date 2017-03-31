حظك اليوم برج الميزان السبت 1/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الميزان

مهنياً: ثقتك بالنفس قوية جداً على الرغم من مرورك ببعض المزاجية أحياناً، لكن إياك والتراخي والانحناء أمام المصاعب



عاطفياً: كن من أصحاب الإرادة الصلبة أمام الشريك، وأظهر له قدرتك في التغلب على المصاعب



صحياً: تبدو مرتاحاً نفسياً وجسدياً بعد الرحلة التي قمت بها في أجواء الطبيعة

ابراج مكتوب برج الميزان لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد. المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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