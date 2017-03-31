حظك اليوم برج العذراء السبت 1/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تتابع بدقة ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك على الآخرين وتحسم قضية ما بسرعة



عاطفياً: العقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات المشتركة مع الحبيب والانطلاق في مرحلة جديدة



صحياً: غالباً ما يراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكنك إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ

ابراج مكتوب برج العذراء تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية. المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads