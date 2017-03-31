حظك اليوم برج الأسد السبت 1/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: تحقق رغبات رب العمل أو تعبّر عنها وتكون قادرًا على استقطاب التأييد هذا اليوم من معظم الزملاء



عاطفياً: تبحث عن علاقة جديدة بغية الاستقرار وتأسيس عائلة ووداع العلاقات العابرة التي لم تفدك بشيء



صحياً: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون لا ينصح به أخصائيو التغذية لأنه مضر

ابراج مكتوب برج الأسد ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد. المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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