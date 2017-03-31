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حظك اليوم برج السرطان السبت 1/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان السبت 1/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان السبت 1/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: تشعر ببعض التناقضات، تميل من جهة إلى الانسحاب والذهاب إلى العمل وحيداً، وتجد نفسك مضطراً للمواجهة في حين آخر 

عاطفياً: علاقتك بالعائلة وبمن تحب تستعيد هدوءها، وتجد نفسك حاضراً دائماً لتقديم أي مساعدة تطلب منك 

صحياً: لا تدع نفسك تحت ضغوط نفسية كبيرة، أنت بحاجة لاستنشاق الهواء والخروج إلى الطبيعة

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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