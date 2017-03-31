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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 1/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 1/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء السبت 1/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: تكون ملحوظا من الآخرين ويتم تقديرك وتقييمك للأفضل، وتشعر أنك في مركز الأمور ومحط انتباه الآخرين 

عاطفياً: وقت مناسب للارتباط العاطفي والقيام بنشاطات تتطلب المرح والتعاون الممتع معاً، والقيام بكل ما يتيح لك التعبير عن ذاتك الداخلية 

صحياً: أنت عرضة لزيادة في الوزن من دون أن تلاحظ ذلك، فما عليك إلا الانتباه إلى وضعك الصحي

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر:ارب حظ

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