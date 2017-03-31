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كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام
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الأربعاء 12 أبريل 2017 09:22 مساءً
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم
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الأربعاء 12 أبريل 2017 09:18 مساءً
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة
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الأربعاء 12 أبريل 2017 09:14 مساءً
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017
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الأربعاء 12 أبريل 2017 09:14 مساءً
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا
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الأربعاء 12 أبريل 2017 09:10 مساءً
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد
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الأربعاء 12 أبريل 2017 09:08 مساءً
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب
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الأربعاء 12 أبريل 2017 09:07 مساءً
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟
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الأربعاء 12 أبريل 2017 09:05 مساءً
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد
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الأربعاء 12 أبريل 2017 09:01 مساءً
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر
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الأربعاء 12 أبريل 2017 09:00 مساءً
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ده كلام - أغنية " عاش عيشة الدراويش " بطريقة مختلفة .. " تقولشي قافشني شاويش "
DMC
DMC
الجمعة 31 مارس 2017 09:24 مساءً
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