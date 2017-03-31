حظك اليوم برج الثور السبت 1/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: يطرأ حدث مهم يحرك مشروعاً قديماً واجه في السابق بعض العراقيل، لكن حاذر التسلط وفرض الآراء من دون نقاش



عاطفياً: قد يكون هذا الوقت صعب عاطفيا إذا زاد في صفاتك العناد والغيرة والطمع والحسد والمشاعر السلبية الأخرى، فانتبه جيداً لهذا الوضع وتداركه بسرعة



صحياً: ابتعد عن الاجتماعات اللقاءات التي تثار فيها قضايا تزعجك وتغضبك، فأنت في غنى عن ذلك

ابراج مكتوب برج الثور يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم. المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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