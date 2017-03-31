حظك اليوم برج الحمل السبت 1/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: تواصل جهودك واثقاً بالحظ الذي يرافق الخطوات، يوفر لك هذا اليوم إمكانات كثيرة وحماسة شديدة ويكون شعارك اليوم كل شيء أو لا شيء



عاطفياً: قد تخشى مشاعر تخنقك أو اعتراضاً عائلياً على علاقة لك. كذلك قد يثير غضبك تصرف لأحد الأولاد أو لأحد أفراد العائلة



صحياً: استغل الطقس الجميل وانطلق في رحلة مشي في المرتفعات حتى لو كانت مغطاة بالثلوج، فالمشي صحي لك

ابراج مكتوب برج الحمل ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا. المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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