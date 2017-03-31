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داعية إسلامي يوضح حكم الدين في الزواج من شخص مدخن

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داعية إسلامي يوضح حكم الدين في الزواج من شخص مدخن داعية إسلامي يوضح حكم الدين في الزواج من شخص مدخن

التحرير

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علق الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، على سؤال إحدى المتصلات تقدم للزواج منها شخص أخلاقه طيبة لكنه مدخن، قائلًا :"مسألة الزواج منه تعود إلى البنت نفسها".

وأضاف الروبي، خلال برنامج "فتاوى" المذاع عبر فضائية "الحياة 2" : "لو عندك نية تغيريه وتخليه يبطل اتجوزيه، لكن لو بتكرهي التدخين ومش بتستحملي التدخين بلاش منه، لكن لو الرجولة والأخلاق والصدق والأمانة سمات موجودة فيه توكلي على بركة الله وحاولي معه".

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وتابع : "المدخن قاتل لنفسه، فإذا أصيب بمرض جراء التدخين يلقى الله -عزوجل- يوم القيامة وفد سبب لنفسه التهلكة".

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التحرير

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