صور| شابان يهربان من البطالة بـ«عربة نوتيلا»: «نفسنا تبقى مطعم كبير»

التحرير

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كتبت:- هدى بسيوني

على عربة صغيرة متنقلة، وبملابس أنيقة وأدوات نظيفة، يقف شابان بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية لبيع ساندوتشات وفطائر النوتيلا والمربى والعسل، فبمجرد ظهورهما بالشارع، يتهافت عليهما المواطنون من جميع الفئات والأعمار، لنظافة منتجاتهما وجودتها مع قلة أسعارها.

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، التى أدت إلى قلة فرص العمل، لم يتنظر "مايكل وريمون" ليصبحان بلا عمل بعد التخرج، فابتكرا وسيلة وأنشئا مشروعًا صغيرًا لكسب قوت يومهما.

التقت "التحرير" بالشابين ليحكيان تجربتهما، ريمون رفيق، 19 عامًا، طالب بكلية التجارة يقول: "جاءتنا الفكرة عندما شاهدنا مشروعًا مشابهًا لرجل يبيع ساندوتشات وفطائر الكريمة والعسل والمربى، أمام المجمع النظري، فأعجبتنا الفكرة وقررنا عمل عربة لبيع تلك المنتجات مع إضافة شيكولاتة النوتيلا، نظرًا لحب الفتيات لها".

ويضيف ريمون: "اشترينا العربية من حوالي شهر، وكانت بايظة وصلحناها، والمشروع كلفنا حوالى 6 آلاف جنيه، وبدأنا فيه من حوالي أسبوعين، والحمد لله لقينا إقبال كبير من الناس، وحققنا ربح كويس من بداية المشروع".

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وعن تعرضهما لمحاولات إزالة المشروع من قبل الحي، أوضح: "بصراحة محدش ضايقنا لحد دلوقتي، مرة حد من الإزالة قالنا امشوا من هنا ومامشيناش ومن ساعتها محدش بيكلمنا".

وعن سبب تشابه ملابسهما: "بصراحة إحنا لقينا العربية شيك أوي قولنا لازم نلبس لبس شيك وجيبنا اليونيفورم ده، أنا بعتبر العربية دي سندريلا ولازم نلبس لبس يليق بيها".

ويقول مايكل صبري، 19 عامًا، طالا بكلية التجارة: "اخترنا منطقة محطة الرمل نظرًا لكثرة الناس بها، ونتواجد يوميًا أمام سينما مترو، ثم نتحرك إلى شارع بركات، وبعد ذلك نتجه إلى شارع شاكور، وفكرنا في الوقوف أمام المجمع النظري، لأن الإقبال سيكون هائلًا من الطلبة والطالبات، لكن وجود حملات الإزالة حال دون هذا".

ويضيف: "قررنا نشتغل طول السنة عدا أيام الامتحانات ويوم الأحد، ونفسنا بعد التخرج نحول المشروع ده لمطعم كبير".

















