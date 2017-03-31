مركز أبحاث أمريكي 4 أولويات لدى السيسي في زيارة واشنطن

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قال "المجلس الأطلنطي"، أحد المراكز البحثية الأمريكية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأولى للبيت الأبيض المتوقعة يوم الإثنين المقبل مهمة للعلاقات المصرية الأمريكية، حيث أعرب كلا الرئيسين "السيسى وترامب" عن إعجاب ببعضهما البعض، وتبدو القاهرة متشوقة للدفع من أجل علاقات ثنائية أقوى والتى تتصور أنها ستفيد مصالحها أكثر من علاقتها المتوترة مع إدارة أوباما.

وأشار تقرير مركز الأبحاث الأمريكى إلى أنه بجانب تعزيز العلاقات بشكل عام، من المرجح أن يكون للسيسى أربع أولويات رئيسية فى هذه الزيارة، وهي: تأمين الدعم الأمريكي للمصالح المصرية في محاربة الإرهاب والضغط على الولايات المتحدة لتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي، والترويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، وتقديم القاهرة كقوى إقليمية رائدة.

وفيما يتعلق بالأمن والإرهاب، أشار التقرير إلى أن اجتماع السيسى مع ترامب يأتى عقب اجتماعين هامين قدمت القاهرة في كلاهما فرصة لمناقشة رؤيتها لمحاربة الإرهاب، أبرزهما كان اجتماع وزراء خارجية دول التحالف ضد داعش، والذي أكد فيه وزير الخارجية سامح شكري جهود مصر لمحاربة الإيديولوجيات المتطرفة من خلال منابر دينية معتدلة.

وفيما يتعلق بالإخوان، قال التقرير أن مصر ستواصل الضغط على ترامب لتصنيفها ضمن الجماعات الإرهابية، إلا أن المركز استبعد أن تقوم الإدارة بخطوة في هذا الشأن في أي وقت قريب لأن الإخوان تنظيم دولي وإدراجه على قوائم الإرهاب سيؤثر على سياسة الولايات المتحدة فى دول أخرى.

وفيما يتعلق الاقتصاد، أوضح التقرير أن الاستثمارات الأمريكية في مصر مهمة مع سعي القاهرة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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وأشار المجلس الأطلنطي إلى اجتماع وزيرة الاستثمار سحر نصر مع غرفة التجارة الأمريكية الذي شهد أجواء تفاؤل بزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر.

وأوضح التقرير أن السيسي سيصطحب معه في الزيارة ممثلين من غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي الأسبوع المقبل والذين سيقابلون رجال أعمال أمريكيين لشرح خطط الإصلاح الاقتصادي المصري.

من ناحية أخرى، قال التقرير الأمريكى إن التحديات الإقليمية ستكون حاضرة على أجندة لقاء السيسي وترامب، على الأقل بالنسبة لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الرئيس سعى لجعل مصر طرفا إقليميا رائدا في القضية. وسيناقش السيسي أيضا قضايا إقليمية مهمة أخرى منها الحرب في سوريا والصراع في اليمن وعدم الاستقرار فى ليبيا.

وقد جعلت مصر نفسها زعيم إقليميي في محاربة الإرهاب وحصن للاستقرار في المنطقة المضطربة، وسيقدم السيسي على الأرجح مصر كشريك للولايات المتحدة في التعامل مع أزمة عدم الاستقرار، حسب التقرير.