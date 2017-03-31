أبو العزائم والشبراوي.. أبرز المرشحين في انتخابات الصوفية

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أعلن عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أن عدد المرشحين الذين تقدموا لانتخابات المجلس الأعلى للطرق هم 16 مرشحًا حتى الآن في الانتخابات التي ستجرى مايو المقبل.

وأضاف القصبي أن المرشحين هم: الشيخ عبدالرحيم محمد العزازي، شيخ الطريقة العزازية، والشيخ سعيد حسن الشناوي، شيخ الطريقة الشناوية، والشيخ مالك علوان، شيخ الطريقة العلوانية، والشيخ محمد علي عاشور، شيخ الطريقة البرهانية، والشيخ مختار علي محمد، شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية، والشيخ محمد علاء الدين ماضي أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، والشيخ محمد عصام زكي إبراهيم، شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية، والشيخ سالم جابر حسين الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية، والشيخ محمود محمود أبو الفيض المنوفي، شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية، والشيخ أحمد الصاوي، شيخ الطريقة الصاوية، والشيخ محمد عبدالخالق مصطفى الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، وعمرو العفيفي شيخ الطريقة العفيفية، والشيخ عبدالله المحجوب شيخ الطريقة المحجوبية، والدكتور محمد أبوهاشم شيخ الطريقة الهاشمية، والشيخ سامح المرزوقي شيخ الطريقة المرزوقية، وسلامة الراضي الطريقة الحامدية".

وأشار إلى أنه سيتم غلق باب الترشح على عضوية المجلس الأعلى للصوفية غدًا السبت، مضيفًا أنه تقدم حتى الآن إلى الترشح 16 شيخًا يتنافسون على 10 مقاعد، وذلك بعد مرور 3 سنوات على مدة المجلس الحالي.

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ولفت القصبي إلى الانتخابات تجري كل 3 سنوات، وقبل نهاية المدة بستين يومًا يتم مخاطبة محافظ القاهرة لتحديد موعد الانتخابات، والتي كانت تجري داخل المجلس المحلي لمحافظة القاهرة وفق القانون، وبحضور رئيس المجلس المحلي أو محافظ القاهرة، وبما أن المجالس المحلية تم حلها بعد الثورة، فيتم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، وبموجب صلاحياته يحولها إلى محافظ القاهرة.

وقال القصبى: أرسلت خطابًا بذلك وننتظر قرار رئيس الوزراء.