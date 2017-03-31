حجر أسوان الصحي يستوقف سودانية لإصابتها بالملاريا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استوقفت سلطات الحجر الصحي بميناء السد العالي شرق أسوان، اليوم الجمعة، سيدة تحمل الجنسية السودانية عقب وصولها إلى الميناء قادمة من السودان، بعد الاشتباه في تعرضها للإصابة بمرض الملاريا، وتم تحويلها إلى مستشفى حميات أسوان لاستبيان مدى إصابتها.

قال مصدر بالمستشفى إن السيدة تدعى عثراء صابر، 28 سنة، وتم سحب عينات منها أكدت ايجابية اإصابتها بمرض الملاريا، وتم وضعها في غرفة العزل الصحى لتلقي العلاج ولحين تماثلها للشفاء.

شاهد أيضا

وأضاف المصدر أنه يتواجد بالمسشفى حاليًا حالتين أخرتين لسيدتين أحداهما سودانية والأخرى أثيوبية أصيبتا بالمرض منذ عدة أيام، وتم احتجازهما بغرف العزل.