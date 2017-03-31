حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 1 أبريل 2017 مع ماغي فرح

برج الحمل
مهنياً: تواصل جهودك واثقاً بالحظ الذي يرافق الخطوات، يوفر لك هذا اليوم إمكانات كثيرة وحماسة شديدة ويكون شعارك اليوم كل شيء أو لا شيء
عاطفياً: قد تخشى مشاعر تخنقك أو اعتراضاً عائلياً على علاقة لك. كذلك قد يثير غضبك تصرف لأحد الأولاد أو لأحد أفراد العائلة
صحياً: استغل الطقس الجميل وانطلق في رحلة مشي في المرتفعات حتى لو كانت مغطاة بالثلوج، فالمشي صحي لك
برج الثور
مهنياً: يطرأ حدث مهم يحرك مشروعاً قديماً واجه في السابق بعض العراقيل، لكن حاذر التسلط وفرض الآراء من دون نقاش
عاطفياً: قد يكون هذا الوقت صعب عاطفيا إذا زاد في صفاتك العناد والغيرة والطمع والحسد والمشاعر السلبية الأخرى، فانتبه جيداً لهذا الوضع وتداركه بسرعة
صحياً: ابتعد عن الاجتماعات اللقاءات التي تثار فيها قضايا تزعجك وتغضبك، فأنت في غنى عن ذلك
برج الجوزاء
مهنياً: تكون ملحوظا من الآخرين ويتم تقديرك وتقييمك للأفضل، وتشعر أنك في مركز الأمور ومحط انتباه الآخرين
عاطفياً: وقت مناسب للارتباط العاطفي والقيام بنشاطات تتطلب المرح والتعاون الممتع معاً، والقيام بكل ما يتيح لك التعبير عن ذاتك الداخلية
صحياً: أنت عرضة لزيادة في الوزن من دون أن تلاحظ ذلك، فما عليك إلا الانتباه إلى وضعك الصحي
برج السرطان
مهنياً: تشعر ببعض التناقضات، تميل من جهة إلى الانسحاب والذهاب إلى العمل وحيداً، وتجد نفسك مضطراً للمواجهة في حين آخر
عاطفياً: علاقتك بالعائلة وبمن تحب تستعيد هدوءها، وتجد نفسك حاضراً دائماً لتقديم أي مساعدة تطلب منك
صحياً: لا تدع نفسك تحت ضغوط نفسية كبيرة، أنت بحاجة لاستنشاق الهواء والخروج إلى الطبيعة
برج الأسد
مهنياً: تحقق رغبات رب العمل أو تعبّر عنها وتكون قادرًا على استقطاب التأييد هذا اليوم من معظم الزملاء
عاطفياً: تبحث عن علاقة جديدة بغية الاستقرار وتأسيس عائلة ووداع العلاقات العابرة التي لم تفدك بشيء
صحياً: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون لا ينصح به أخصائيو التغذية لأنه مضر
برج العذراء
مهنياً: تتابع بدقة ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك على الآخرين وتحسم قضية ما بسرعة
عاطفياً: العقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات المشتركة مع الحبيب والانطلاق في مرحلة جديدة
صحياً: غالباً ما يراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكنك إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ
برج الميزان
مهنياً: ثقتك بالنفس قوية جداً على الرغم من مرورك ببعض المزاجية أحياناً، لكن إياك والتراخي والانحناء أمام المصاعب
عاطفياً: كن من أصحاب الإرادة الصلبة أمام الشريك، وأظهر له قدرتك في التغلب على المصاعب
صحياً: تبدو مرتاحاً نفسياً وجسدياً بعد الرحلة التي قمت بها في أجواء الطبيعة
برج العقرب
مهنياً: تتخلص من بعض الارتباك، ولن تنتابك أفكار سلبية، وتتصرف بطريقة جماعية، لكن حذار مخالفة الآراء وإثارة العداوات
عاطفياً: قد تشهد انفراجات عاطفية مفاجئة تدفعك إلى التعلق بالشريك أكثر فأكثر وتوطيد العلاقة بينكما
صحياً: لا تبخل على صحتك بكل ما يعود عليها بالنفع، ولا سيما ممارسة الرياضة المفيدة لها جداً
برج القوس
مهنياً: إخلاصك المتفاني في العمل يؤدي دوراً حاسماً في تزكية وضعك المهني وترقيتك، وهذا تكون له انطباعات إيجابية متعدّدة
عاطفياً: الغيرة الكبيرة غير المبرّرة من الشريك تسهم في حدة النفور والتباعد بينكما، وقد تكون لها انعكاسات سلبية غير متوقعة
صحياً: يمكنك التخلص من السمنة الزائدة إذا كنت صاحب إرادة قوية وقرارات حاسمة
برج الجدي
مهنياً: تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطيراً يستحق القلق
عاطفياً: الضغوط من جانب الشريك قد تؤثر سلباً في العلاقة بينكما، فحاول أن تستدرك الأمور قبل استفحالها إذا كانت العلاقة تعنيك جداً
صحياً: تناول الحليب كل صباح لأن الكالسيوم ضعيف في جسمك وهو مفيد للعظام
برج الدلو
مهنياً: الأجواء ملّبدة بالغيوم والمصاعب وتعاني بعض العداوات والشراسة في المجال المهني
عاطفياً: تغيّر أسلوبك وتبدّل في طريقة تعاملك مع الشريك وتسعى إلى تجديد العلاقة وتطويرها لتفادي المشكلات في المستقبل
صحياً: استفد من أوقات فراغك لممارسة الرياضة أو أي نشاط يفيد صحتك
برج الحوت
مهنياً: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح
عاطفياً: تصرّفات غير مبرّرة من الشريك بسبب ردات الفعل التي ظهرت أخيراً منك
صحياً: عليك النهوض باكراً وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل
ابراج مكتوب
برج الحمل
ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.
برج الثور
يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.
برج الجوزاء
قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.
برج السرطان
تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.
برج الأسد
ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.
برج العذراء
تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.
برج الميزان
لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.
برج العقرب
أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.
برج القوس
لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.
برج الجدي
تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.
برج الدلو
كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.
برج الحوت
استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.
المصدر:ارب حظ