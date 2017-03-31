حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 1 أبريل 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: تواصل جهودك واثقاً بالحظ الذي يرافق الخطوات، يوفر لك هذا اليوم إمكانات كثيرة وحماسة شديدة ويكون شعارك اليوم كل شيء أو لا شيء



عاطفياً: قد تخشى مشاعر تخنقك أو اعتراضاً عائلياً على علاقة لك. كذلك قد يثير غضبك تصرف لأحد الأولاد أو لأحد أفراد العائلة



صحياً: استغل الطقس الجميل وانطلق في رحلة مشي في المرتفعات حتى لو كانت مغطاة بالثلوج، فالمشي صحي لك

برج الثور

مهنياً: يطرأ حدث مهم يحرك مشروعاً قديماً واجه في السابق بعض العراقيل، لكن حاذر التسلط وفرض الآراء من دون نقاش



عاطفياً: قد يكون هذا الوقت صعب عاطفيا إذا زاد في صفاتك العناد والغيرة والطمع والحسد والمشاعر السلبية الأخرى، فانتبه جيداً لهذا الوضع وتداركه بسرعة



صحياً: ابتعد عن الاجتماعات اللقاءات التي تثار فيها قضايا تزعجك وتغضبك، فأنت في غنى عن ذلك

مهنياً: تكون ملحوظا من الآخرين ويتم تقديرك وتقييمك للأفضل، وتشعر أنك في مركز الأمور ومحط انتباه الآخرين



عاطفياً: وقت مناسب للارتباط العاطفي والقيام بنشاطات تتطلب المرح والتعاون الممتع معاً، والقيام بكل ما يتيح لك التعبير عن ذاتك الداخلية



صحياً: أنت عرضة لزيادة في الوزن من دون أن تلاحظ ذلك، فما عليك إلا الانتباه إلى وضعك الصحي

مهنياً: تشعر ببعض التناقضات، تميل من جهة إلى الانسحاب والذهاب إلى العمل وحيداً، وتجد نفسك مضطراً للمواجهة في حين آخر



عاطفياً: علاقتك بالعائلة وبمن تحب تستعيد هدوءها، وتجد نفسك حاضراً دائماً لتقديم أي مساعدة تطلب منك



صحياً: لا تدع نفسك تحت ضغوط نفسية كبيرة، أنت بحاجة لاستنشاق الهواء والخروج إلى الطبيعة

برج الأسد

مهنياً: تحقق رغبات رب العمل أو تعبّر عنها وتكون قادرًا على استقطاب التأييد هذا اليوم من معظم الزملاء



عاطفياً: تبحث عن علاقة جديدة بغية الاستقرار وتأسيس عائلة ووداع العلاقات العابرة التي لم تفدك بشيء



صحياً: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون لا ينصح به أخصائيو التغذية لأنه مضر

مهنياً: تتابع بدقة ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك على الآخرين وتحسم قضية ما بسرعة



عاطفياً: العقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات المشتركة مع الحبيب والانطلاق في مرحلة جديدة



صحياً: غالباً ما يراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكنك إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ

برج الميزان

مهنياً: ثقتك بالنفس قوية جداً على الرغم من مرورك ببعض المزاجية أحياناً، لكن إياك والتراخي والانحناء أمام المصاعب



عاطفياً: كن من أصحاب الإرادة الصلبة أمام الشريك، وأظهر له قدرتك في التغلب على المصاعب



صحياً: تبدو مرتاحاً نفسياً وجسدياً بعد الرحلة التي قمت بها في أجواء الطبيعة

مهنياً: تتخلص من بعض الارتباك، ولن تنتابك أفكار سلبية، وتتصرف بطريقة جماعية، لكن حذار مخالفة الآراء وإثارة العداوات



عاطفياً: قد تشهد انفراجات عاطفية مفاجئة تدفعك إلى التعلق بالشريك أكثر فأكثر وتوطيد العلاقة بينكما



صحياً: لا تبخل على صحتك بكل ما يعود عليها بالنفع، ولا سيما ممارسة الرياضة المفيدة لها جداً

برج القوس

مهنياً: إخلاصك المتفاني في العمل يؤدي دوراً حاسماً في تزكية وضعك المهني وترقيتك، وهذا تكون له انطباعات إيجابية متعدّدة



عاطفياً: الغيرة الكبيرة غير المبرّرة من الشريك تسهم في حدة النفور والتباعد بينكما، وقد تكون لها انعكاسات سلبية غير متوقعة



صحياً: يمكنك التخلص من السمنة الزائدة إذا كنت صاحب إرادة قوية وقرارات حاسمة

برج الجدي

مهنياً: تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطيراً يستحق القلق



عاطفياً: الضغوط من جانب الشريك قد تؤثر سلباً في العلاقة بينكما، فحاول أن تستدرك الأمور قبل استفحالها إذا كانت العلاقة تعنيك جداً



صحياً: تناول الحليب كل صباح لأن الكالسيوم ضعيف في جسمك وهو مفيد للعظام

مهنياً: الأجواء ملّبدة بالغيوم والمصاعب وتعاني بعض العداوات والشراسة في المجال المهني



عاطفياً: تغيّر أسلوبك وتبدّل في طريقة تعاملك مع الشريك وتسعى إلى تجديد العلاقة وتطويرها لتفادي المشكلات في المستقبل



صحياً: استفد من أوقات فراغك لممارسة الرياضة أو أي نشاط يفيد صحتك

مهنياً: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح



عاطفياً: تصرّفات غير مبرّرة من الشريك بسبب ردات الفعل التي ظهرت أخيراً منك



صحياً: عليك النهوض باكراً وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل