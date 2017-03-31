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«سيدات» الأهلي يتوج بكأس مصر للكرة الطائرة

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«سيدات» الأهلي يتوج بكأس مصر للكرة الطائرة «سيدات» الأهلي يتوج بكأس مصر للكرة الطائرة

التحرير

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توج الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، بطلًا لكأس ، بعد أن حقق الفوز على فريق وادي دجلة بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الجمعة على صالة اتحاد الشرطة.

وجاءت نتائج أشواط المباراة كالتالي: الشوط الأول: 25-19 للأهلي، الشوط الثاني 25-12 للأهلي، الشوط الثالث 25-21 لدجلة، الشوط الرابع 25-22 للأهلي.

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وشهدت المباراة حضور مروان هشام ومهند مجدي ومحمد جمال هليل، أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والدكتور فؤاد عبد السلام رئيس اتحاد الكرة الطائرة.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من الكابتن حمدي الصافي المدير الفني، ياسر صلاح المدرب العام، إيهاب عبدالمنعم المدير الإداري، رانيا عبدالعزيز مخطط أحمال.

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التحرير

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