مرتضى منصور لرافضي الميزانية: «إخوان وعارفكم كويس»

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تحدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعضاء النادي الرافضين للميزانية، والتي تم التصويت عليها اليوم ضمن فعاليات الجمعية العمومية العادية للنادي.

وقال مرتضى منصور: "أتحدى من رفض الميزانية أن يصعد على المنصة ويخبرني عن أسباب رفضه للميزانية، ويواجهني بوجود اهدار مال عام أو أي تقصير".

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وتابع منصور مندهشًا من رفض البعض للميزانية قائلا: "الناس اللي رفضت الميزانية أنتم قرأتم الميزانية؟.. أنا كنت أضعف مادة فيها هي المالية في كلية الحقوق وعاوز راجل شجاع من اللي رفض الميزانية يواجهني ويقولي أنا غلطت في أيه".

واختتم "معظم اللي قالوا لا على الميزانية اخوانجية وعارفهم".