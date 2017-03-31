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بسبب «الباراشوتات».. اشتباك «أولتراس» وقوات الأمن بمقر الأهلي

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بسبب «الباراشوتات».. اشتباك «أولتراس» وقوات الأمن بمقر الأهلي بسبب «الباراشوتات».. اشتباك «أولتراس» وقوات الأمن بمقر الأهلي

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

سادت حالة من الهلع بين أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، عقب اقتحام مجموعة "أولتراس أهلاوي" مقر النادي بالجزيرة؛ لحضور مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ضمن منافسات دوري اليد.

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وطلبت قوات الأمن، في خروج الجماهير من بوابات المرسى النهري، إلا أنهم فوجئوا بانتظار الأمن بالخارج، ألقوا "براشوتات" أمام البوابة، الأمر الذي أثار ذعر الأعضاء، حتى كسرت الجماهير البوابة المجاورة لاتحاد الكرة للخروج من النادي والهروب من قوات الأمن. 

جدير بالذكر أن مجموعة أولتراس أهلاوي اقتحمت الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، لحضور مباراة الأهلي و طلائع الجيش، ضمن منافسات دوري اليد.

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