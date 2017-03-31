"فلاى جوردان" تستأنف رحلاتها من مطار الملكة علياء إلى شرم الشيخ

جنوب سيناء - أحمد السيد:

وصلت مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، أولى رحلات الركاب لشركة "فلاي جوردن"، المملوكة لشركة "دالاس للسياحة والسفر" بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال المدير الإقليمي لشركة دالاس، سامح عرفات، إن الشركة تقدم أسعارًا تنافسية مخفضة لرحلات الأردنيين إلى مصر، والتي ستعمل بواقع أربع رحلات أسبوعيًا.

وأشاد عرفات، في سياق تصريحات له اليوم، بجهود وزارة الطيران المدني المصرية في تسهيل مهام شركات الطيران لفتح محطات جديدة لها في مصر، وجهود أمجد المسلماني رئيس مجلس إدارة الشركة، وما يبذله من دعم متواصل لتنشيط حركة السياحة.

كما أعلن عرفات أن الشركة تدرس زيادة الحملة الترويجية بالسوق الأردني والأنشطة الترويجية مع منظمي الرحلات في المملكة الأردنية الهاشمية، فضلاً عن توجيه دعوة للإعلام الأردني ومنظمي الرحلات للحضور إلى مصر والتعرف عليها أكثر ومشاهدة المقاصد السياحية بها.