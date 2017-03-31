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مدرب بورنموث ولوكاكو.. الأفضل لشهر مارس في «البريميرليج»

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مدرب بورنموث ولوكاكو.. الأفضل لشهر مارس في «البريميرليج» مدرب بورنموث ولوكاكو.. الأفضل لشهر مارس في «البريميرليج»

التحرير

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أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، فوز إيدي هاو المدير الفني لفريق بورنموث على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر مارس.

وساهم مدرب بورنموث في إحتلال الفريق للمركز الـ11 برصيد 33 نقطة، حيث لعب ثلاث مباريات، فاز في 2 وتعادل في واحدة.

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فيما حصد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون جائزة لاعب الشهر، بعد إحرازه لـ 4 أهداف في 3 مباريات، تصدر بهم صدارة هدافي البريميرليج برصيد 21 هدف.

وفيما يخص جائزة أفضل هدف في الشهر، فقد حصدها أندروس تاونسند بعد الهدف الرائع الذي سجله لصالح كريستال بالاس في شباك وست بروميتش بتاريخ 4 مارس.

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التحرير

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