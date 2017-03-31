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محكمة دنماركية تٌسقط الجنسية عن أحد أعضاء "داعش"

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محكمة دنماركية تٌسقط الجنسية عن أحد أعضاء "داعش" محكمة دنماركية تٌسقط الجنسية عن أحد أعضاء "داعش"

مصراوي Masrawy

اسقاط الجنسية عن أحد أعضاء داعش

ستوكهولم - (د ب أ):
قررت محكمة استئناف دنماركية، اليوم الجمعة، اسقاط المواطنة الدنماركية عن رجل لتطوعه للقتال في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وقالت المحكمة العليا الشرقية انه سيتم كذلك ترحيل حمزة تشاكان، المولود في الدنمارك والذى يحمل جنسية دنماركية تركية مزدوجة، إلى تركيا بعد أن يقضي فترة محكوميته لمدة ست سنوات.

وكان تشاكان، 25 عامًا، والمعروف سابقا باسم انس تشيفتشى أوغلو، قد سافر إلى سورية مرتين في عام 2013 وسجله تنظيم داعش "كمقاتل"، وفقا لمحكمة الاستئناف.

وقال محامي الدفاع مايكل جوول اريكسن أنه سيتم استئناف حكم الترحيل أمام المحكمة العليا.

وكان قد حكم على تشاكان بالسجن لمدة سبع سنوات فى العام الماضي ولكن سمح له بالاحتفاظ بجواز سفره الدنماركى.

وتعد هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها سحب المواطنة من مواطن دانمركى بسبب جرائم الارهاب. وفي يونيو الماضي، حكمت المحكمة العليا بحرمان سعيد منصور المولود في المغرب من مواطنته الدنماركية بعد أن حكم عليه في عام 2014 بالسجن لمدة أربع سنوات للتحريض على الإرهاب وحثه على دعم تنظيم القاعدة.

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مصراوي Masrawy

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