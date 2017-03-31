مقتل وإصابة 4جنود بتفجير انتحاري في العراق

الرمادي- (د ب أ):

أعلن مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الجمعة، مقتل جنديين عراقيين وإصابة اثنين آخرين بجروح بتفجير انتحاري شرقي قضاء الرطبة 420 كيلومترا غرب بغداد.

وقال المصدر إن جنديين عراقيين قتلا اليوم واصيب اثنان آخران بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدف تجمعا عسكريا للجيش العراقي شرقي قضاء الرطبة، مشيرا إلى أن السيارة المفخخة قدمت من الأراضي الصحراوية".

وتتعرض القوات العسكرية العراقية غربي العراق إلى هجمات من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذي يتخذ من المناطق الصحراوية قواعد انطلاق لهجماته بين الحين والآخر. ​