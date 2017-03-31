مصدر: ضبط 17 من ألتراس أهلاوي وإصابة 9 شرطيين

كتب - فتحي عمر:

أكد مصدر أمني بمباحث القاهرة، ارتفاع أعداد مصابي الشرطة جراء الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة وألتراس أهلاوي، لـ3 ضباط، و6 أمناء ومجندين، نُقلوا إلى المستشفى.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الإصابات تنوعت ما بين جروح واختناقات، مشيرا إلى أنه تم ضبط 17 من عناصر الألتراس.

وكانت مجموعة من مشجعي "ألتراس أهلاوي"، قد تجمعوا أمام مقر النادي لحضور مباراة الأهلي أمام الجيش بدوري كرة اليد.