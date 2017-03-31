"سوهاج" تُتيح 100 فدان لإنشاء مزارع ثروة حيوانية للشباب

4 مشروعات عقارية كبرى تعرض أسعار ًا تنافسية في "سيتي سكيب مصر "

سيلفستر ستالون وسلمى حايك يزوران مصر الشهر المقبل

هو و هى

حذفك أحدهم من قائمة الأصدقاء بـ"فيسبوك"؟.. تعرف عليه بهذه الطريقة