البابا تواضروس يصل القاهرة بعد رحلة علاجية بالنمسا

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي مساء الجمعة، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قادما من فيينا بعد زيارة للنمسا استغرقت 8 أيام.

استكمل البابا تواضروس- خلال زيارته للنمسا- الرحلة العلاج من آلام العمود الفقرى بالمستشفى الذى سبق له العلاج فيها، وكان من المقرر أن تكون هذه الرحلة العلاجية في شهر ديسمبر من العام الماضي، الا أنه لم يقم بها لظروف حادث تفجير الكنيسة البطرسية الإرهابي.