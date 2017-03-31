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محافظ سوهاج: 100 فدان لإنشاء مزارع ثروة حيوانية للشباب

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محافظ سوهاج: 100 فدان لإنشاء مزارع ثروة حيوانية للشباب محافظ سوهاج: 100 فدان لإنشاء مزارع ثروة حيوانية للشباب

التحرير

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أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن موافقة المحافظة على إتاحة مساحة 100 فدان بمزرعة المحافظة بالأحايوة شرق بأخميم، لإنشاء مزارع ثروة حيوانية للشباب بدعم من مؤسسة الخير.

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ودعا المحافظ، منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع سياسة الدولة التي تهدف إلى تشغيل الشباب في إطار خطة الاستراتيجية للإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل والذي يهدف إلى إصلاح جذري ومستدام يؤتي ثماره لصالح مصر والأجيال المقبلة.

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