نصر تطالب ألمانيا بتنفيذ اتفاقها بتقديم 250 مليون دولار لدعم مصر

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التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لارس رولر، المستشار الاقتصادي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال زيارتها إلى العاصمة الألمانية برلين، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، والسفير بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى ألمانيا.

واستهلت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على أن زيارتها إلى برلين، تأتي في إطار متابعة نتائج زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاهرة، والإسراع في تنفيذ الاتفاق مع الجانب الألماني على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، و250 مليون دولار أخرى لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم مزيد من الدعم للعمالة المصرية.

وأضافت نصر خلال فعاليات اللقاء، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية لدعم القطاع الخاص ومشاركته في دعم مختلف المشروعات، معربة عن ترحيب الحكومة بالمستثمرين الألمان في مصر، مؤكدة على السياسة المنفتحة التى تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.

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ومن جانبه، أكد رولر حرص ألمانيا على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة على المستويين الاستثماري والتنموي، نظرا لأهميتها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وناقش الجانبان المشروعات المستقبلية التي سيتم تمويلها من قبل الجانب الألماني، وما تم التوصل إليه بخصوص تمويل عدة مشروعات في قطاعات التعليم، والطاقة المتجددة، والري، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.