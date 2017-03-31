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«المرور» تطالب قائدي السيارات بعدم استكمال رحلاتهم بكوبري أكتوبر

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«المرور» تطالب قائدي السيارات بعدم استكمال رحلاتهم بكوبري أكتوبر «المرور» تطالب قائدي السيارات بعدم استكمال رحلاتهم بكوبري أكتوبر

التحرير

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طالبت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، قائدى السيارات بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر عند الوصلة المعلقة اتجاه مدينة نصر، نظرا لوجود إصلاحات لـ6 فواصل معدنية، والتى تسببت فى ظهور كثافات مرورية مرتفعة أعلى الكوبرى بسبب الأعمال.

ووضعت إدارة مرور القاهرة طرق بديلة للمتجه من الجيزة وصولا إلى مدينة نصر ومصر الجديدة، بعدم استكمال الرحلة المرورية اتجاه الوصلة المعلقة والتوجه للمسطحات الأرضية وشارع رمسيس ونفق الأزهر ومناطق وسط المدينة والابتعاد عن منطقة الزحام المرورى الناتجة عن أعمال الإصلاحات.

وتجرى إدارة المرور عمليات غلق وفتح لمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر لسحب الكثافات المرورية والنزول إجبارى لرمسيس لحين استيعاب الكثافة الناتجة عن…. لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر الموقع الرسمي أدناه

 

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