أخبار عاجلة

كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

أحمد مرتضى يكشف موعد وصول المدير الفني «إيناسيو»

Google+ Print
أحمد مرتضى يكشف موعد وصول المدير الفني «إيناسيو» أحمد مرتضى يكشف موعد وصول المدير الفني «إيناسيو»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على فريق الكرة، أن البرتغالي اوجوستو ايناسيو لم يتأكد وصوله للقاهرة حتى الأن.

وقال أحمد مرتضى: "لا يوجد طيران مباشر من لشبونة للقاهرة، نحاول إيجاد تذاكر طيران له ولمساعديه حتى يحضر للقاهرة يوم الأحد المقبل".

وتابع على هامش الجمعية العمومية: "توصلت لحل مع ايناسيو بخصوص الشرط الجزائي، وهو أن يكون العقد لمدة 6 أشهر إذا ما فشل خلالها يرحل وإذا ما حقق نجاحا نفعل عقد جديد بشرط جزائي".

شاهد أيضا

وأردف: "هو يطلب أن يكون الشرط الجزائي لثلاثة أشهر ونحن نريد أن يكون الشرط لشهر واحد فقط، مساعدي إيناسيو جميعهم دون مناصب أو مسميات، أحدهم مدرس في كرة القدم اسمه ماتيز.

واختتم بالتأكيد على أن الاتفاق مع المدرب على مقدم التعاقد، تم تأجيله لحين حضوره للقاهرة المتوقع يوم الأحد المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن