أحمد مرتضى يكشف موعد وصول المدير الفني «إيناسيو»

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أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على فريق الكرة، أن البرتغالي اوجوستو ايناسيو لم يتأكد وصوله للقاهرة حتى الأن.

وقال أحمد مرتضى: "لا يوجد طيران مباشر من لشبونة للقاهرة، نحاول إيجاد تذاكر طيران له ولمساعديه حتى يحضر للقاهرة يوم الأحد المقبل".

وتابع على هامش الجمعية العمومية: "توصلت لحل مع ايناسيو بخصوص الشرط الجزائي، وهو أن يكون العقد لمدة 6 أشهر إذا ما فشل خلالها يرحل وإذا ما حقق نجاحا نفعل عقد جديد بشرط جزائي".

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وأردف: "هو يطلب أن يكون الشرط الجزائي لثلاثة أشهر ونحن نريد أن يكون الشرط لشهر واحد فقط، مساعدي إيناسيو جميعهم دون مناصب أو مسميات، أحدهم مدرس في كرة القدم اسمه ماتيز.

واختتم بالتأكيد على أن الاتفاق مع المدرب على مقدم التعاقد، تم تأجيله لحين حضوره للقاهرة المتوقع يوم الأحد المقبل.