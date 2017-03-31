إصابة هارب من مؤبد في تبادل للنيران مع الشرطة بقنا

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

أصيب متهم هارب من المؤبد، اليوم الجمعة، في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، بقرية أبو مناع في مركز دشنا شمالي قنا.

وكانت قوة أمنية برئاسة العقيد أيمن الروبي، رئيس فرع البحث الجنائي، داهمت مقر "ل. م. أ" 35 سنة، مقيم بقرية أبو مناع بدشنا، هارب من حكم بالسجن المؤبد، في قضية قتل وحيازة سلاح، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية مخدرات.

وفور وصول القوات إلى المذكور، بادر بإطلاق النيران صوب القوات، فبادلته إطلاق النيران، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري.

ضُبط المتهم بحوزته بندقية آلية استخدمها في الواقعة، ونُقل إلى مستشفى قنا العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.​