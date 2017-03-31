بروتوكول بين "الطباعة والتغليف" و"البنك الخليجي" لتمويل طباعة الكتاب المدرسي

القاهرة- (أ ش أ):

كشف أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المصري الخليجي بتخصيص ١٠٠مليون جنيه لتمويل طباعة الكتاب المدرسي.

وقال جابر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذا البروتوكول يهدف إلى إصدار تمويل قصير الأجل بضمان أوامر توريد طباعة الكتاب المدرسي لصالح أعضاء الغرفة والمسجلين لدى وزارة التربية والتعليم لطبع كتب الوزارة.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول سيساهم بشكل كبير في تنفيذ استيراتيجية الغرفة التي تهدف إلى تطوير هذا القطاع الهام الذي تعتمد عليه كافة القطاعات الأخرى.

وتابع: "أن حجم إنتاجنا من ورق الطبع يبلغ ٢٠٠ ألف طن ونستهلك٦٠٠ ألف طن نستوردها من الخارج".. مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر صعبا للقطاع، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف.. حيث وصل سعر الطن إلى ١٦ ألف جنيه بعد أن كان ٦ ألاف جنيه وهو ما يعد عبئا على أصحاب المطابع.