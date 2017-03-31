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فرنسا تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة

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فرنسا تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة فرنسا تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة

مصراوي Masrawy

فرنسا تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الضف

باريس - (أ ش أ):
أدانت فرنسا، اليوم الجمعة، قرار الإسرائيلية ببناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة هي الأولى منذ أكثر من 25 عامًا، رغم الانتقادات الدولية ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد الدولة العبرية إلى التريث في التوسع الاستيطاني.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان - أن هذا التطور يثير قلقا بالغًا ويأتي إلى جانب إعلان إسرائيل عن ألفي مناقصة في مستوطنات أخرى وتحويل 90 هكتار إلى ممتلكات عامة.

وأكدت باريس إدانتها لهذه القرارات التي تهدد السلام ويمكن أن تفاقم الوضع على الأرض، داعية إسرائيل الى احترام التزامتها الدولية، ومذكرة بأن الاستيطان غير شرعي في نظر القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2334.

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مصراوي Masrawy

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