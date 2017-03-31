أنشيلوتي: نوير سيعود في مواجهات القمة

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كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الجمعة، عن أن مانويل نوير سيعود للمشاركة ضمن صفوف الفريق في مواجهة ريال مدريد الإسباني بدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، على أقصى تقدير.

وخضع نوير (31 عاما) لعملية جراحية بسبب إصابة في أصابع القدم، وذكر النادي أنه سيغيب عن مباراتي الفريق المقبلتين أمام أوجسبورج، غدا السبت، وهوفنهايم يوم الثلاثاء المقبل.

وبعدها يخوض بايرن ميونيخ، مواجهة مهمة بالدوري الألماني أمام غريمه بوروسيا دورتموند في الثامن من أبريل المقبل، قبل أن يلتقي ريال مدريد يومي 12 و18 من الشهر نفسه، في مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية من دوري الأبطال.

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وقال أنشيلوتي "نوير سيكون جاهزا للعودة في مواجهة دورتموند أو ريال مدريد".

وسيتولى أولريش حراسة مرمى البايرن بدلا من نوير خلال مباراتي أوجسبورج وهوفنهايم، وأوضح أنشيلوتي إن الحارس البديل "لائق ويتمتع بحال جيد. ولدينا ثقة كبيرة به".