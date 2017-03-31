كاسياس: كيف يصبح بوفون أفضل حارس بالعالم ونافاس خارج القائمة؟

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أشاد الإسبانى المخضرم إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي، بكيلور نافاس حارس ريال مدريد، رغم الانتقادات التي تعرض لها اللاعب الدولي الكوستاريكي في الفترة الأخيرة.

وقال كاسياس في تصريحات أدلى بها لصحيفة ماركا الإسبانية: "ليس من المعقول ألا يتواجد كيلور نافاس ضمن قائمة أفضل حارسين أو ثلاثة حراس مرمى في العالم، وبخاصة بعد أن فاز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لقد كان هذا الأمر مدهشًا بالنسبة لي".

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وأضاف قائد ريال مدريد السابق: "نافاس لم يجد التقدير الذي يستحقه من الفيفا أو اليويفا، لا أقول إنه كان يجب أن يتم اختياره كأفضل حارس مرمى ولكن على الأقل في المركز الثاني".

واختتم كاسياس صاحب الـ 35 عاما: "مع كل الاحترام للحارس الإيطالى الكبير بوفون، إلا أنه ليس مقبولا أن يتم اختياره كأول أو ثاني أفضل حارس في العالم فى حين أن نافاس وأوبلاك قدما موسمًا مذهلاً في دوري الأبطال".